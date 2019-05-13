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13.05.2019 22:10
Рубрика: Власть

Песков: Подготовка к встрече Трампа и Путина не ведется

Текст: Айсель Герейханова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет никаких договоренностей по встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, инициатива о встрече с Путиным от США не поступала.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Пока никакой подготовки к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется, нет и никаких договоренностей”, - сообщил официальный представитель Кремля. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о его планах встретиться на саммите в Японии с Владимиром Путиным.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков также сообщил, что Вашингтон не выходил с инициативой о двусторонней встрече.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США
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