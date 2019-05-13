Песков: Подготовка к встрече Трампа и Путина не ведется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет никаких договоренностей по встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, инициатива о встрече с Путиным от США не поступала.

"Пока никакой подготовки к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется, нет и никаких договоренностей”, - сообщил официальный представитель Кремля. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о его планах встретиться на саммите в Японии с Владимиром Путиным.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков также сообщил, что Вашингтон не выходил с инициативой о двусторонней встрече.