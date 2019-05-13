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13.05.2019 19:18
Рубрика: Общество

Девятой будет?

Плутон могут вернуть в семью планет
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
На сайте философского общества Вашингтона прошло голосование о дальнейшей судьбе Плутона, исключенного в свое время из семейства планет. Результаты показали, что 130 человек высказались за возвращение Плутону статуса планеты, "против" всего 30 голосов. Отметим, что это голосование было "спровоцировано" неофициальным экспертным обсуждением планетного статуса Плутона, инициатором которого стал Алан Стерн - руководитель проекта New Horizons ("Новые горизонты"), миссии, в ходе которой в 2015 году был совершен пролет мимо Плутона.
Фото: nasa.gov
Ученые раскритиковали рацион NASA для межпланетных путешествий

Почему открытый в 1930 году американцем Клайдом Томбо и много лет считавшийся планетой Плутон в 2006 году этого статуса лишился? Дело в том, что было открыто сразу несколько небесных тел, похожих на Плутон. Принимать их в семейство планет? Международный астрономический союз решил иначе. Он дал понятию "планета" официальное определение. Чтобы считаться планетой Солнечной системы, она должна удовлетворять трем критериям. Во-первых, обращаться по орбите вокруг Солнца и быть спутником нашей звезды, а не одной из планет. Во-вторых, быть достаточно массивной и иметь форму, близкую к сферической за счет действия своих гравитационных сил. В-третьих, расчищать окрестности своей орбиты, то есть рядом не должно быть других тел сравнимого размера, кроме собственных спутников. И если по двум первым условиям Плутон проходит в планеты, то третье оказалось для него роковым. Конечно, Плутон не впечатляет. Состоит в основном из камня и льда, но главное - очень мал. Его масса меньше, чем у Луны, в 6 раз, а объем - примерно в 3 раза. Диаметр составляет 2/3 лунного. В итоге проголосовавшие в 2006 году астрономы разжаловали Плутон в карликовые планеты, а Солнечная система лишилась своей девятой спутницы. Кстати, тогда многие известные ученые раскритиковали решение Международного астрономическго союза, заявив, что новое определение "планета" никуда не годится, но их голос не был услышан.

Результаты миссии New Horizons могут в очередной раз изменить статус Плутона

Споры относительно планетного статуса Плутона разгорелись с новой силой после того, как космический аппарат НАСА New Horizons совершил пролет мимо карликовой планеты в 2015 году. Аппарат обнаружил огромное количество сюрпризов: высокие горы; возможно, подповерхностный океан и тонкую "экзосферу", или очень тонкую атмосферу. Учитывая все это, а также сложную геологию Плутона, Алан Стерн и другие ученые теперь настаивают на возвращении Плутону статуса полноценной планеты.

Общество Наука Общество Космос
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