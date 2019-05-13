Пока на Украине продолжаются изрядно затянувшиеся споры о дате инаугурации Владимира Зеленского, о себе внезапно напомнила Православная церковь Украины (ПЦУ) - не признанный ни одной из поместных православных церквей националистический новодел. Информационный повод, из-за которого ПЦУ вновь попала в украинские новости, по-своему закономерен - эта псевдоцерковь, как уродливый плод многолетнего раскола украинского православия, сама теперь находится на грани раскола и прекращения юридического существования.

Напомним, буквально полгода назад вокруг получения "томоса" для объединяющихся местных сект - петлюровских еще "автокефалов" (УАПЦ) и перестроечного "киевского патриархата" (УПЦ КП) - в украинских СМИ творилась настоящая вакханалия. Но она быстро сошла на нет, как только инициатор создания ПЦУ Петр Порошенко осознал, что "вiра", как, впрочем, "мова" и "армiя", не особо помогает ему в предвыборной кампании. Однако созданный его административными стараниями уродец остался и изредка напоминал о себе. Это происходило либо в связи с попытками захвата канонических храмов неонацистами, либо из-за скандальных инициатив 40-летнего предводителя ПЦУ Епифания: этот "митрополит киевский" то обещал отпускать грех гомосексуализма, то рассуждал о возможном объединении с украинскими греко-католиками - униатами, подчиненными Ватикану.

Бомбу под ПЦУ подложил подельник Порошенко - официальный "почетный патриарх" Филарет, инициатор раскола и покровитель неонацистского сброда: например, на минувшей неделе он наградил своими именными орденами боевиков запрещенной в России экстремистской группировки С14. Этот деятель, как оказалось, даже не собирался юридически ликвидировать свою УПЦ КП, что предполагалось условиями "томоса". С февраля он не пускает молодого коллегу Епифания в свою резиденцию, а также игнорирует и третирует его морально. В итоге, по состоянию на сегодня, ПЦУ фактически существует исключительно на бумаге: подчиненные Филарету приходы - всего около 3 тысяч - остались ему верны, и, соответственно, Епифаний не получает с них "десятину", довольствуясь сущими копейками от считанных по пальцам храмов.

Последней каплей стало намерение Филарета собрать церковный собор и обсудить вопрос официального восстановления УПЦ КП, которая теперь будет не основой для "единой поместной" ПЦУ - как это предполагали Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей, а ее прямым конкурентом. Впрочем, таким же никем не признанным.

"Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован. Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал", - заявил украинским СМИ Филарет, считающий только себя создателем УПЦ КП (на самом деле у него был предшественник - самозваный "патриарх всея Украины-Руси" Владимир, очень вовремя, как для Филарета, умерший при загадочных обстоятельствах в 1995 году. - "РГ"). В свою очередь Епифаний призвал старшего товарища и воспитателя (в украинских церковных кругах до сих пор ходят слухи об их близком родстве. - "РГ") больше думать "о будущем и единстве", а не о "возвращении в прошлое". Попутно выяснилось, что начиная с февраля оба высокопоставленных раскольника ни разу не сослужили, а Епифаний даже проигнорировал приглашение Филарета на "патриарший" прием в честь Пасхи.

В двух словах, ситуация выглядит следующим образом: 90-летний Филарет нарушил свои обязательства перед президентом Порошенко и "стамбульским папой" Варфоломеем, отказался ликвидировать УПЦ КП в рамках слияния с ПЦУ, рассчитывая, что уже полученный "томос" - признание самостоятельности от Константинопольского патриархата - распространяется и на составные части ПЦУ по отдельности. Сама ПЦУ фактически оказалась виртуальной структурой, без приходов и финансирования, и теперь Епифаний взывает к Порошенко и Варфоломею с просьбой унять предателя их общего дела. Последним же откровенно не до него: Порошенко занят сохранением своего места в политике, свободы и состояния, а Варфоломей из-за эпопеи вокруг ПЦУ и "томоса" испортил отношения со всеми поместными церквями и оказался в евхаристической изоляции. И, как пугает своих сторонников Епифаний, уже в ближайшем будущем, если Филарет не смирит гордыню, "томос" для ПЦУ может быть отозван.