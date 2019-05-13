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13.05.2019 03:52
Рубрика: В мире

Почти 500 сотрудников избиркомов Индонезии умерли при подсчете голосов

Фото: EPA/MADE NAGI Фото: EPA/MADE NAGI
Фото: EPA/MADE NAGI

По данным министерства здравоохранения Индонезии, после выборов, состоявшихся в стране в апреле, при подсчете голосов скончались 496 сотрудников избиркомов. Большинство погибших - 131 человек - в провинции Западная Джава.

Примерный возраст умерших - 50-70 лет. Причиной смерти большинства сотрудников стали инсульты и инфаркты. Ранее сообщалось, что во время подсчета голосов от переутомления скончались 54 индонезийца, еще десятки попали в больницы.

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В минздраве заявили, что не ожидали такого количества смертей. "У сотрудников, страдающих какими-либо заболеваниями, после длительных часов работы начали проявляться симптомы", - цитирует РИА Новости, ссылаясь на газету Strait Times. Общественность призвали воздержаться от спекуляций на эту тему, подчеркивая, что смерти были вызваны естественными причинами.

Напомним, в апреле в Индонезии прошли одновременные однодневные всеобщие выборы всех уровней. Избирались президент и вице-президент страны, а также депутаты. По предварительным данным, явка избирателей превысила 80 процентов. Избирком объявит официальные результаты выборов 22 мая.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия
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