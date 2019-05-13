Новости

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семерых из ружья 12:42
Лукашенко отметил вклад ФРГ в нормализацию отношений с ЕС 12:40
В районе Павелецкого вокзала перекроют движение транспорта 12:35
Для ВКС России создана умная бомба весом в полторы тонны 12:35
Обрушившийся под жительницей Приамурья балкон был аварийным 12:34
Роналду поиздевался над ростом футболиста "Ромы" 12:31
На север Свердловской области отправится передвижная стоматология 12:28
Как можно выселить жильцов из сдаваемой квартиры 12:26
130 яблонь расцветет на Манежной площади 12:24
Челябинские исследователи нашли "Башмачок Золушки" 12:22
США прекратили поиск разбившегося F-35 ВВС Японии 12:17
Амстердам отказывается от дизельных машин 12:09
Подросткам расскажут о первом заработке, инвестировании и разумной экономии 12:05
В Забайкалье водитель-фронтовик получил новые права 12:04
Россияне не торопятся на работу после майских праздников 12:02
Гонщик Русинов победил на этапе серии Ле-Ман в Монце 11:58
На Кубани возбудили дело о пропаже девятилетнего мальчика 11:57
Большинству россиян их работа приносит удовольствие 11:52
Из ТЦ под Петербургом из-за угрозы взрыва вывели более тысячи человек 11:51
На Дону задержали подозреваемого в убийстве трех человек 11:51
Новые "Мстители" продолжают лидировать в российском прокате 11:37
Канадские моряки отказались служить без Wi-Fi 11:36
Kia пообещала скрестить фастбек и внедорожник 11:36
В Сургуте водолаз утонул в бассейне 11:34
Названа стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве в мае 11:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 12:05
Рубрика: Экономика

Подросткам расскажут о первом заработке, инвестировании и разумной экономии

Фото: Пресс-служба "Семейного финансового фестиваля" Фото: Пресс-служба "Семейного финансового фестиваля"
Фото: Пресс-служба "Семейного финансового фестиваля"

Сегодня большинство россиян (61%) не привлекают детей к учету доходов, расходов и планированию семейного бюджета, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра НАФИ. Пока родители заняты работой и бытом, дети пребывают в радостной поре беззаботного детства. Но если основы финансовой грамотности не будут заложены в раннем возрасте, то, повзрослев, ребенок может столкнуться с множеством финансовых неожиданностей.

Познакомиться с финансами в доступной форме, узнать, как выбрать профессию, разумно экономить, приумножить личные сбережения, инвестировать и зарабатывать, даже если тебе нет 18 лет, смогут участники Семейного финансового фестиваля, который состоится 18 мая 2019 года в Москве.

Пресс-служба "Семейного финансового фестиваля"

На площадке фестиваля будут организованы 20 различных локаций, где пройдут лекции, мастер-классы, игровые уроки, квесты, командные интеллектуальные игры, консультации на тему финансовой грамотности для детской и взрослой аудитории.

Для подростков состоятся интерактивы и лекции в локации "Школа", где известные эксперты разберутся в юридических тонкостях молодежного бизнеса, расскажут, как начать инвестировать, избежать ошибок и обрести финансовую свободу.

Пресс-служба "Семейного финансового фестиваля"

Всего программе фестиваля - более 80 активностей для взрослых и детей. Подробная программа на familymoneyfest.ru.

Участие в фестивале бесплатное, при условии предварительной регистрации на сайте мероприятия. 

Пресс-служба "Семейного финансового фестиваля"
Экономика Финансы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко
Помпео прибудет в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая
Во Франции призвали прекратить "антироссийскую истерию"
Две трети жителей России готовы работать без нужды в заработке
Второй тур выборов президента состоится в Литве