Подросткам расскажут о первом заработке, инвестировании и разумной экономии

Сегодня большинство россиян (61%) не привлекают детей к учету доходов, расходов и планированию семейного бюджета, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра НАФИ. Пока родители заняты работой и бытом, дети пребывают в радостной поре беззаботного детства. Но если основы финансовой грамотности не будут заложены в раннем возрасте, то, повзрослев, ребенок может столкнуться с множеством финансовых неожиданностей.

Познакомиться с финансами в доступной форме, узнать, как выбрать профессию, разумно экономить, приумножить личные сбережения, инвестировать и зарабатывать, даже если тебе нет 18 лет, смогут участники Семейного финансового фестиваля, который состоится 18 мая 2019 года в Москве.

Пресс-служба "Семейного финансового фестиваля"

На площадке фестиваля будут организованы 20 различных локаций, где пройдут лекции, мастер-классы, игровые уроки, квесты, командные интеллектуальные игры, консультации на тему финансовой грамотности для детской и взрослой аудитории.

Для подростков состоятся интерактивы и лекции в локации "Школа", где известные эксперты разберутся в юридических тонкостях молодежного бизнеса, расскажут, как начать инвестировать, избежать ошибок и обрести финансовую свободу.

Пресс-служба "Семейного финансового фестиваля"

Всего программе фестиваля - более 80 активностей для взрослых и детей. Подробная программа на familymoneyfest.ru.

Участие в фестивале бесплатное, при условии предварительной регистрации на сайте мероприятия.