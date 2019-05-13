Погибла олимпийская чемпионка Клара Гусева

В Москве погибла олимпийская чемпионка в скоростном беге на коньках 1960 на дистанции 1000м Клара Гусева-Нестерова.

Ее сбил автомобиль. Клару Ивановну привезли в больницу N7 имени Юдина. Олимпийская чемпионка скончалась, не приходя в сознание. Ей было 82 года.

Гусева-Нестерова возвращалась домой из родной Рязани. Она переходила улицу по пешеходному переходу вблизи своего дома на проспекте Вернадского. Есть версия, что это не просто несчастный случай. Стало известно, что два мотоцикла и одно авто затеяли гонки. Результат трагичен - смерть человека.