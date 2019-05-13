Польша требует триллион долларов от Германии, но сама платить не хочет

Документ, составленный польскими парламентариями из группы по вопросам военных репараций, в очередной раз подсчитавших, сколько денег Варшаве следует потребовать от Германии в качестве компенсации за понесенный в ходе Второй мировой войны ущерб, остался бы незамеченным - такого рода финансовых "хотелок" сегодня в Европе предостаточно, если бы не пикантная деталь. Сообщив в понедельник о триллионном требовании к Берлину, в Варшаве отказались встречаться с делегацией Израиля, которая собиралась обсудить вопрос о реституции собственности, потерянной в ходе войны на территории Польши жившими там евреями. По подсчетам экспертов отнятое у них имущество - а это земельные участки, заводы, дома - после изгнания нацистов перешло в руки польского государства, было национализировано, а впоследствии распродано. В итоге сегодня родственники погибших в концлагерях евреев, живших до войны на территории Польши, вправе рассчитывать на компенсацию за потерянное имущество в размере примерно 300 миллиардов долларов. Но как объяснил лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский у других стран "есть финансовые обязательства по отношению к Польше и полякам, а у Польши никаких финансовых обязательств нет".

Варшава с барского плеча простила всех, кому была должна. Однако подобная "щедрость" не мешает польскому руководству требовать денег у стран, которые давно и юридически безупречно закрыли свои долги. В 1953 году Польша официально отказалась от репараций со стороны Германии и не поднимала этот вопрос до развала Советского Союза. А затем решила, что продешевила, и с подачи местных националистов теперь пытается доказать, что подписанное в 1953 году соглашение с Берлином было принято под давлением СССР, касалось уже не существующей Германской Демократической республики и т.п. При этом Варшава наотрез отказывается возвращать имущество погибших евреев наследникам жертв геноцида, несмотря на принятую в 2009 году так называемую Терезинскую декларацию. В этом документе, который подписали 46 государств, включая поляков, говорится об их обязательствах вернуть отнятую у евреев в годы Второй мировой войны собственность или компенсировать ее стоимость.

Делегация из Израиля, которая должна была прибыть в Варшаву в понедельник, собиралась обсудить эти щекотливые вопросы. Но разговора не получилось - МИД Польши просто отменил визит, заявив, что его не устраивает состав приезжающих экспертов. В Варшаве не без оснований заподозрили, что переговоры будут сосредоточены на принятых ранее обязательствах по возвращению частной собственности ее прежним владельцам, чего полякам делать категорически не хочется.

Впрочем, ранее финансовый кукиш руководство Польши с удовлетворением показало и американским конгрессменам, принявшим в прошлом году так называемый закон JUST. Этот документ предписывает Годепартаменту поддерживать еврейские организации, которые добиваются возвращения домов погибших во время Второй мировой войны евреев, или выплаты компенсаций. В случае, если у жертв геноцида не осталось наследников, собственность и компенсации должны перейти, согласно подписанному Трампом закону, еврейским организациям, занятым сохранением памяти о Холокосте. Но всегда рукоплескавшая американским инициативам Варшава, на этот раз изошлась в протестах - так обидно полякам возвращать ставшее для них родным чужое имущество.

К слову, на Западной Украине, входившей до войны в состав Польши, также остается немало принадлежавшего евреям имущества, которое впоследствии стало собственностью Незалежней и нашло новых хозяев. Прежде всего, это касается Львова, где только в ходе погромов 1941 года украинская полиция и немцы уничтожили более 10 тысяч евреев. Но официальный Киев, как и официальная Варшава, избегает любых переговоров о реституции.

Напомню, что претензии к Германии по поводу размера выплаченных репараций, выставляет не только Варшава, но также недовольная ранее полученной суммой Греция. В 1960 году Берлин выплатил Афинам 115 миллионов немецких марок, которые предназначались грекам, непосредственно пострадавшим от нацистской оккупации. Но после того как в 2010 году экономическая ситуация в Греции ухудшилась, там немедленно вспомнили об историческом долге - "требовании компенсаций от Германии". И с тех пор с помощью различного рода экспертных оценок подсчитали, что за понесенный во время Второй мировой войны ущерб, Берлину следует доплатить грекам еще 279 миллиардов евро. Сущий пустяк по сравнению с триллионным иском, которым собирается предъявить немецкой стороне Польша.

Кстати, Афины в 2009 году также подписали Терезинскую декларацию, но принятые в ней финансовые обязательства в отношении имущества греческих евреев, выполнять, как и поляки, не спешат. До Второй мировой войны в Греции жило около 80 тысяч евреев. После войны их осталось 10 тысяч. Из живших в Польше 3,3 миллионов евреев в живых осталось не более 500 тысяч.