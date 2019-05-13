Польша выдала России обвиняемого в разбое гражданина

В Россию из Польши экстрадирован обвиняемый в разбое 49-летний уроженец Грузии, который находился в бегах с 2004 года.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной, компетентные органы Польши по требованию российского надзорного ведомства экстрадировали гражданина РФ Гедевана Куталиа, который обвиняется в разбое.

По версии следствия, в августе 2004 года в Сургуте на улице Профсоюзов Куталиа с сообщниками напали на женщину, которая припарковалась рядом с кафе. Они знали, что у нее с собой была крупная сумма денег после продажи квартиры. Женщину выбросили из ее машины и похитили у нее более 1 млн рублей. После этого разбойники скрылись с места происшествия на заранее подготовленном автотранспорте.

Поскольку Куталиа скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск.

В октябре 2018 года его задержали на территории Польши, после чего Генеральная прокуратура Российской Федерации направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Как отметил Куренной, благодаря четкому и слаженному взаимодействию Генеральной прокуратуры России с компетентными органами Польши удалось добиться решения о его выдаче. В сопровождении спецконвоя из сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН Гедеван Куталиа из Варшавы был доставлен в Москву.

Это уже второй за две недели случай выдачи из Польши разыскиваемых россиян. 26 апреля по требованию Генпрокуратуры в Россию был экстрадирован Леван Хачатурян. На родине его обвиняют в мошенничестве. Образованная им фирма обманула 75 человек из разных областей России. Мошенник заключал договоры на поставку автомобилей и недвижимости по привлекательной стоимости. Получив от клиентов более 11 млн рублей предоплаты, ни один из договоров Хачатурян так и не выполнил.