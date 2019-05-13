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01.05.2019 20:46
Рубрика: Экономика

Президент РФ подписал закон о распределении квот на добычу крабов

Текст: Евгений Гайва
В России вводится новый механизм распределения квот на добычу крабов. Документ об этом опубликован наофициальном интернет-портале правовой информации.
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Это Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов“ в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов".

Теперь квоты на половину всего допустимого улова крабов будут представляться через аукционы. 

Квоты предоставляются в инвестиционных целях. Они будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона на 15 лет.

Взамен победители аукционов должны будут построить краболовные суда. Объем инвестиций Росрыболовство оценивает в 50 миллиардов рублей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Артемьев: Распределение прав добычи краба станет более конкурентным

Ранее все квоты на добычу краба распределялись по так называемому историческому принципу. То есть квоты в приоритетном порядке получали те компании, которые работали на той или иной территории раньше. Они должны были при этом инвестировать средства в строительство новых судов или перерабатывающих предприятий.

Но как пришли к выводу по итогам проведенного анализа, цели и задачи, заявленные в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, не были выполнены. Как отмечал в интервью "Российской газете" руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, сейчас в отрасли технически устаревший, постоянно ремонтируемый рыбопромысловый флот, который не способствует развитию отрасли. 

При этом компании, владеющие квотами, в приоритетном порядке переоформляют договоры на новый срок, а новые добросовестные пользователи ресурсов не могут прийти в отрасль. Если сохранить такое положение, в отрасли будет усиливаться стагнация, отмечал Артемьев. 

В свою очередь в Минсельхозе оценивали дополнительные доходы бюджета РФ от проведения крабовых аукционах в 82 миллиарда рублей в 2019-2020 годах.

Подробнее о новом законе читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Отрасли Ресурсы Вступают в силу в мае 2019 года
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