Прохладная погода в Греции отложила открытие купального сезона

По причине аномально прохладной погоды, царящей в Греции в последние дни, вода в Средиземном море все еще остается холодной, что откладывает неофициальное начало купального сезона. Служащие гостиниц не спешат расставлять лежаки и зонтики на пляжах, закрыты расположенные на побережье бары.

В понедельник в центральной части, северных и западных районах Греции прогнозируются дожди и грозы с порывами ветра. В столичном регионе Аттика максимальная температура достигнет 23 градусов, в северной столице - Салониках - воздух прогреется до 21 градуса, на ионических островах - до 22 градусов Цельсия.

Температура самой воды колеблется от 16 до 17 градусов в Северном Эгейском море, от 18 до 19 в Южном Эгейском море и около 17 в Ионическом море, что на два градуса ниже сезонной нормы. Поэтому любители купания, привыкшие в первой половине мая окунаться в еще прохладное, но не вызывающее судорог море, пока воздерживаются от "водных процедур".