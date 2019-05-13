Пушков оценил идею сдать Севастополь в аренду США

Сенатор Алексей Пушков назвал безумной идею сдать Севастополь в аренду США. Такая петиция появилась на сайте президента Украины 11 мая.

"Чем ближе финал, тем безумнее идеи", - написал он в Twitter.

Пушков уверен, что "был бы город украинским, он (Порошенко) отдал бы его США за доллар".

"Но Севастополь был и останется русским городом", - констатировал парламентарий и предложил украинскому президенту сдать в аренду свою квартиру. Против этой сделки у российской стороны "возражений нет", отметил он.