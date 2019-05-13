Пушков прокомментировал ультиматум главы украинского МИД Евросоюзу

Член Совета Федерации Алексей не оставил без внимания заявления главы МИД Украины Павла Климкина по Донбассу, в котором украинский дипломат фактически поставил Евросоюзу ультиматум. В частности, Климкин пригрозил Брюсселю, что Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции против России.

Особый гнев Климкина вызвала выдача жителям Донбасса российских паспортов.

"Глава МИД Украины решил запугать европейцев: мол, если они ослабят санкционное давление на Россию, Украина перестанет выполнять Минские соглашения! - написал сенатор в своем Twitter. - Но Киев и так их не выполняет. И это всем известно. Нашел, чем напугать. А санкции против России только вредят интересам Европы".