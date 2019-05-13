Путин наградил китайского посла

Президент России Владимир Путин наградил посла КНР в Москве Ли Хуэя Орденом Дружбы.

Награды Ли Хуэй удостоен за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций.

В указе также говорится о награждении целого ряда российских и иностранных граждан (из Канады, Болгарии, ФРГ, Франции, Греции и Казахстана). Они удостоены Ордена Дружбы и Медали Пушкина.

Среди награжденных Орденом Дружбы - глава Национального движения русофилов в Болгарии Николай Малинов, научный директор Германо-российского форума Александр Рар, мэр города Монпелье Филипп Сорель и другие.