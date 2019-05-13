Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Россия должна опередить другие страны по созданию защиты от гиперзвукового оружия. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Пока такого оружия нет ни у кого в мире.

"В ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится. И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно. А что значит для них поздно? Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул", - заявил российский лидер, открывая серию военных совещаний в Сочи.

Он также напомнил о новом формате совещаний по вопросам ОПК: теперь они будут посвящены определенному виду или роду войск вооруженных сил РФ.

"Накануне таких рабочих встреч вместе с руководством Минобороны мы будем посещать соответствующие воинские части и полигоны. А также предприятия ОПК, где производится основная военная продукция данного вида или или рода войск”, - рассказал он.