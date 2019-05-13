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13.05.2019 21:13
Рубрика: Власть

Цифра долга

Банкирам разрешат уничтожать бумажные кредитные договоры
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
Комиссия Ассоциации юристов России по новым технологиям проанализировала законопроект, разрешающий финансовым организациям переводить деловые документы в электронный вид и уничтожать после определенного срока бумажные оригиналы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На первый взгляд, вопрос чисто технический: мир прочно перешел на цифровые технологии. Бумага зачастую кажется чистой архаикой. Однако эксперты напоминают, что финансовые вопросы требуют особой осторожности, поэтому просят дополнительно проработать отдельные положения законопроекта.

Фото: photoxpress
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Например, предлагаемые нормы позволят сканировать кредитные договоры и через год уничтожать бумажные оригиналы. Проект соответствующих поправок в целый ряд законов внесен в Госдуму группой депутатов и одним сенатором. Инициатива разработана в связи с масштабным переходом финансовых организаций на электронный документооборот, цифровизацией финансового сектора, необходимостью оптимизации бизнес-процессов и сокращения издержек на хранение бумажных документов. Принципиальных возражений против цифровизации у экспертов, проанализировавших проект, нет. Однако, по их мнению, ряд норм требуется более тщательно проработать и согласовать в том числе с правоохранительными органами.

"Если отвлечься от сухих юридических формулировок, то нормы в предложенной редакции могут существенно затруднить защиту прав граждан", - говорит член комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Салават Мигранов. Скажем, если возникнет судебный спор, давал или нет гражданин согласие на обработку его персональных данных и вообще просил ли о кредите, то подписи и печати на бумажных документах можно проверить: провести экспертизу. "А проверка предлагаемого проектом электронного дубликата бумажного документа не позволит установить истину и реального подписанта, - полагает Салават Мигранов. - Оставим за скобками технические возможности, которые сейчас имеются для создания якобы оригинального бумажного документа с последующей его конвертацией в электронный дубликат..."

Фото: Stevanovicigor / iStock
Кредитные истории: Где получить и как исправить

Председатель Комиссии Ассоциации юристов России Станислав Пугинский замечает, что в правоохранительные органы часто поступают обращения граждан по вопросам нарушения их прав при предоставлении микрофинансовых займов. "Ряд обращений заявителей связан с незаконным предоставлением таких займов в условиях использования копий электронных документов, удостоверяющих личность и направления электронных заявлений", - говорит Станислав Пугинский. Если уничтожать важные документы через год, не получится ли лазейка для мошенников? Сможет ли гражданин доказать, что ни год назад, ни два он не оформлял никакого кредита, когда аферисты будут предъявлять искусно выполненные электронные копии якобы заключенных договоров с микрофинансовой организацией?

По экспертным оценкам разработчиков инициативы, оспаривание документов чаще всего происходит в течение года с момента создания документов. По их мнению, затем споров либо не возникает, либо их число минимально. Зарубежное законодательство при регулировании аналогичных процедур также исходит из сопоставимых сроков: от 6 месяцев до 1 года.

Как правило, споры по поводу подлинности документов возникают в течение года

Тем не менее эксперты АЮР полагают, что сроки хранения документов на бумажных носителях не могут быть меньше сроков, предусмотренных гражданским процессуальным и уголовным процессуальным законодательством Российской Федерации. Проще говоря, лучше, чтобы они совпадали со сроками исковой давности. "Кроме того, данные сроки необходимо согласовать с Верховным cудом Российской Федерации, Следственным комитетом России и Генпрокуратурой РФ", - говорит Станислав Пугинский.

Ответственный секретарь комиссии, заместитель исполнительного директора-руководителя аппарата Ассоциации юристов Дмитрий Липин обратил внимание, что автоматические системы в банковской сфере относятся к объектам критической инфраструктуры, а значит надо подготовить поправки и в соответствующий закон. "Реализация положений законопроекта потребует дополнительные расходы из бюджетной системы в связи с необходимостью создания и обеспечения функционирования информационных систем. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту данное обстоятельство не отражено", пояснил он.

Власть Право Личные документы Рынок кредитования
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