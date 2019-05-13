Благовещенский переулок в Москве закроют с 14 по 19 мая

Благовещенский переулок в окрестностях Патриарших прудов закроют с 14 по 19 мая для проезда автомобилей. Об этом сообщили "РГ" в департаменте капремонта города.

Как пояснили в департаменте, запрет на движение транспорта здесь будут действовать с 23.00 14 мая до 23.00 19 мая. Связано перекрытие с проведением ремонтных работ, в рамках которых планируется переложить кабельную канализацию, для этого будет вырыто полкилометра траншей и установлены 20 колодцев. Затем в них будут убраны провода освещения. Проезд для местных жителей оставят, но проехать можно будет только при предъявлении документа.

Кстати, объехать Благовещенский переулок можно будет по Тверской улице, а также по Трехпрудному и Мамоновскому переулкам, где сделают временно двустороннее движение.