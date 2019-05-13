Япония поделится технологиями с Подмосковьем

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил перспективы совместной работы с главой японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки. Как подчеркнул Воробьев, сотрудничество Московской области с японскими коллегами в последнее время все крепче.

- Мы начали реализацию большого и важного проекта по выпуску японских грузовиков Hino. Еще один проект у нас в агрокультуре - производство клубники в закрытых грунтах. Мы заинтересованы в этом сотрудничестве и готовы максимально идти навстречу японским инвесторам, - отметил Андрей Воробьев.

Наомити Судзуки, который занял должность губернатора префектуры Хоккайдо не так давно, в свою очередь, заявил о том, что внимательно наблюдает за тем, как развиваются связи двух регионов в сфере медицины. Область планирует создать на базе своего ведущего медицинского учреждения - МОНИКИ - российско-японский центр экспертного мнения по диагностике и лечению онкологических заболеваний. "Я знаю, что развиваются связи между институтом МОНИКИ и нашей больницей в Саппоро и искренне надеюсь на реализацию данного проекта. Кроме того, мы готовы поделиться нашей северной холодостойкой строительной технологией", - сказал Судзуки.