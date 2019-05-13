Московские ветклиники объявили скидки на чипирование животных

26 государственных ветеринарных клиник снизили цены на чипирование домашних животных. Вживить идентификационную метку с 20-процентной скидкой можно до 30 июня, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Предложение кажется особенно актуальным в начале отпускного сезона. Во-первых, на курорте питомец может потеряться, и найти его без чипа может быть затруднительно. Во-вторых, породистую кошку или собаку могут просто так и не отдать, если у туристов нет доказательств владения животным. А метка как раз таки содержит всю информацию о владельцах. Наконец, в страны ЕС вообще нельзя ввозить животных без чипа - причем, правило распространяется не только на кошек и собак, но и на хорьков.

"Чипирование увеличивает шансы на возврат животного хозяину, так как позволяет опознать потерянное животное даже за пределами России и вернуть его хозяевам. Такие счастливые возвращения неоднократно случались в нашей практике. Также наличие микрочипа поможет доказать право собственности на животное и предотвратить его подмену", - рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Многие, однако, до сих пор считают, что чипирование - болезненная процедура, которая наносит вред здоровью животного. Ветеринары уверены, что это заблуждение. Сам по себе чип очень маленький - не больше рисинки (чуть больше сантиметра в длину и 2 мм в диаметре), а потому не вызывает дискомфорта. Его вводят под кожу, которую предварительно обрабатывают спиртом, с помощью шприца. Ткань при этом практически не травмируется, и для процедуры даже не нужен наркоз.

Стоимость услуги по чипированию питомцев со скидкой составляет 671 рубль.