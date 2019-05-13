Новости

В Москве пройдут бесплатные занятия по борьбе с паническими атаками 19:39
Россия - Чехия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 09:02
Lada Xray провалился, а Vesta и Granta уходят в отрыв 17:08
В Архангельске два человека погибли при пожаре в историческом здании 17:07
В Казани произошел разлив нефтепродуктов 17:06
Серийное производство новой противолодочной ракеты началось в России 17:04
Погибла олимпийская чемпионка Клара Гусева 16:55
Составлен список из 557 навсегда утраченных отечественных фильмов 16:53
Московские ветклиники объявили скидки на чипирование животных 16:52
ФСБ на Кубани обнаружила пять килограммов героина 16:48
В Мексике нашли останки принесенных в жертву конкистадоров Кортеса 16:44
В Ленобласти среднеазиатская овчарка напала на трехлетнего ребенка 16:37
Средняя зарплата в Москве вырастет до 135 тысяч рублей 16:30
Российские госслужащие пройдут стажировку в Южной Корее 16:29
Заместитель министра финансов КНР получил 15 лет с конфискацией 16:21
Сергей Шнуров заявил о возможном прекращении музыкальной карьеры 16:20
Китай введет ответные пошлины на товары из США 16:15
Москвичам предложили пересчитать соловьев 16:15
В Египте найдены тысячи царских знаков эпохи неолита 16:14
В Англии раскопали усыпальницу, не уступающую гробнице Тутанхамона 16:13
Кузнецовой сообщили о ЧП с вооруженным школьником в Казани 16:10
В Элисте взыскано 200 тысяч рублей с интерната, обворовывавшего сирот 16:07
В России рухнули цены на флагманский кроссовер Nissan 16:04
Черноморский флот отметил 236-летие 16:02
Медведев поручил проанализировать требования к безопасности в школах 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 16:52
Проект: В регионах

Московские ветклиники объявили скидки на чипирование животных

Текст: Иван Пышечкин

26 государственных ветеринарных клиник снизили цены на чипирование домашних животных. Вживить идентификационную метку с 20-процентной скидкой можно до 30 июня, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Предложение кажется особенно актуальным в начале отпускного сезона. Во-первых, на курорте питомец может потеряться, и найти его без чипа может быть затруднительно. Во-вторых, породистую кошку или собаку могут просто так и не отдать, если у туристов нет доказательств владения животным. А метка как раз таки содержит всю информацию о владельцах. Наконец, в страны ЕС вообще нельзя ввозить животных без чипа - причем, правило распространяется не только на кошек и собак, но и на хорьков.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В Московском зоопарке появились домики для пчел

"Чипирование увеличивает шансы на возврат животного хозяину, так как позволяет опознать потерянное животное даже за пределами России и вернуть его хозяевам. Такие счастливые возвращения неоднократно случались в нашей практике. Также наличие микрочипа поможет доказать право собственности на животное и предотвратить его подмену", - рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Многие, однако, до сих пор считают, что чипирование - болезненная процедура, которая наносит вред здоровью животного. Ветеринары уверены, что это заблуждение. Сам по себе чип очень маленький - не больше рисинки (чуть больше сантиметра в длину и 2 мм в диаметре), а потому не вызывает дискомфорта. Его вводят под кожу, которую предварительно обрабатывают спиртом, с помощью шприца. Ткань при этом практически не травмируется, и для процедуры даже не нужен наркоз.

Стоимость услуги по чипированию питомцев со скидкой составляет 671 рубль. 

Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского
Россельхознадзор опроверг информацию о перебоях с поставками молока
Помпео прибудет в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая
Во Франции призвали прекратить "антироссийскую истерию"
Две трети жителей России готовы работать без нужды в заработке