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13.05.2019 21:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Московский метрополитен опроверг информацию о засекреченных закупках

Текст: Иван Пышечкин

Все закупки московского метро в 2018 проводились открыто. У метро нет засекреченных контрактов, сообщили "РГ" в пресс-службе столичной подземки.

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"Московский метрополитен в 2018 году не провел ни одной засекреченной закупки. Все процедуры в рамках 44-ФЗ проходили открыто, вся информация о них размещена в единой информационной системе. Ни одного засекреченного контракта у метро нет", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что СМИ ссылаются на документ, где приводится общая сумма заключенных в прошлом году контрактов, а не закупок. Часть данных по последним - сведения ограниченного доступа.

Ранее "Известия" опубликовали статью об отечественных лидерах тайных заказов. По данным журналистов издания, к ним относятся "Роскосмос", Московский метрополитен и Управление дорожно-мостового строительства.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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