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13.05.2019 23:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С холодным душем

В Москве начали отключать горячую воду и готовиться к зиме
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 101(7859)
Первые плановые отключения горячего водоснабжения начались 13 мая в домах столицы. Подробности выяснял корреспондент "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первыми без горячей воды остались дома на Арбатской площади, где воды не будет до 23 мая. А в ближайшие дни отключат воду у жителей района Чертаново Северное и микрорайонов Зеленограда. Как рассказал "РГ" главный инженер Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) Андрей Зенин, продолжительность отключения горячей воды в квартирах москвичей в этом году составит 10 дней. "Это обоснованный срок для проведения профилактических работ, - поясняет Зенин. - За это время управляющие и энергетические компании успевают провести необходимые работы". Энергетик напомнил, что до 2010 года приведение в порядок систем горячего водоснабжения занимало у специалистов 21 день, в 2011 году - 14 дней и вот дошли до 10 дней. Но полностью отказаться от отключений Москва пока не сможет из-за того, что это мегаполис с централизованной системой теплоснабжения.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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К слову, инициативу Москвы по сокращению сроков отключения подачи горячей воды подхватили и регионы. Например, в Санкт-Петербурге летняя профилактика сейчас проводится также за 10 дней. А в большинстве домов Екатеринбурга отключение горячего водоснабжения проводят в три этапа по 5 дней каждый, впрочем, есть новостройки, где воду не отключают. В Самаре горячей воды летом по-прежнему нет две недели, при этом в Тольятти - лишь пять дней.

Москвичам в отличие от жителей других городов долго искать информацию о времени отключения горячего водоснабжения своего дома не приходится. Им достаточно заглянуть на сайт мэра Москвы - mos.ru или на сайт поставщика водоснабжения - moek.ru, открывшего информационный сервис "Изменения в графиках подачи горячей воды". Единственное исключение - жители Троицкого и Новомосковского округов, куда несколько компаний поставляют горячую воду в квартиры, поэтому графики отключения воды у них свои.

В этом году отключат горячее водоснабжение в квартирах москвичей на 10 дней

С понедельника московские энергетики начали подготовку к новому отопительному периоду. В ходе ее они проверят и отремонтируют районные тепловые станции и центральные тепловые пункты, проведут диагностику магистральных и разводящих тепловых сетей, всего будут подготовлены около 16,4 тыс. км тепловых сетей, и из них магистральных - 8 тыс км сетей. Завершатся работы до конца августа.

Кстати

При внеплановом отключении горячего водоснабжения с поставщиков можно взыскать за моральный ущерб и выплату неустойки, предусмотренной законом о защите прав потребителей. Она составляет 3% от месячного тарифа за каждый день неисполнения обязательств управляющей компанией или организацией-поставщиком. Получить ее можно, если горячую воду во время летней профилактики отключали более чем на 10 суток.

По всем вопросам обращаться стоит по телефону "горячей линии" МОЭК: 8 (495) 539-59-59.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва График отключений горячей воды в Москве
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