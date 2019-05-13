Средняя зарплата в Москве вырастет до 135 тысяч рублей

Средние зарплаты москвичей в среднесрочной перспективе сильно вырастут. Такой прогноз дает департамент экономической политики и развития Москвы, опираясь на текущие экономические показатели.

"Прогнозируемое повышение макроэкономических показателей на период до 2021 года и тот рост реальных зарплат, который мы наблюдаем сегодня, позволяет нам сделать вывод, что в течение 5-6 ближайших лет средняя заработная плата в Москве вырастет до 120-135 тысяч рублей", - сообщили "РГ" в департаменте. В последние годы средняя зарплата москвичей, уточнили в ведомстве, увеличивается на 5-10 процентов в год.