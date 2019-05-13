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13.05.2019 14:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стилист Сергей Зверев оштрафован за несанкционированный пикет

Текст: Иван Петров
Тверской районный суд Москвы постановил назначить административный штраф в размере 15 тысяч рублей стилисту-парикмахеру Сергею Звереву. Он был признан виновным в нарушении правил одиночного пикета. Зверев вышел на Красную площадь с требованием прекратить строительства завода вблизи озера Байкал. В руках он держал плакат соответствующего содержания.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Суд признал Сергея Зверева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Ему был назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей", - рассказала в понедельник представитель Тверского райсуда.

Фото: Gettyimages
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Одиночный пикет против строительства завода возле Байкала Сергей Зверев провел 3 марта на Красной площади. После чего ему пришла повестка с требованием явиться в полицию. В повестке сообщалось, что Зверев нарушил часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Дело в том, что законом о митингах запрещено проводить мероприятия, в том числе одиночные пикеты, на территориях, непосредственно прилегающих к резиденциям главы государства.

Согласно материалам административного дела, Зверев участвовал в пикете в месте, в котором проведение публичного мероприятия запрещено, а именно на территории, непосредственно прилегающей к резиденции президента РФ на Красной площади, д. 3.

Отмечается, что стилист держал в руках плакат тематического содержания "Против строительства завода на Байкале".

Стоит отметить, что на судебном заседании Сергей Зверев сидел в импровизированной короне. На вопрос судьи, кем он работает, Зверев ответил, что "суперзвездой". Судья уточнила, как именно называется его должность, на что Зверев ответил, что это и есть его работа.

Защитники Зверева и он сам просили суд прекратить административное дело. После оглашения судебного постановления адвокат Зверева сообщил, что решение суда будет обжаловано в апелляционной инстанции.

Фото: @zverevsuperstar / Instagram
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После судебного процесса Зверев рассказал журналистам, что продолжит собирать подписи в поддержку петиции об отмене строительства завода на Байкале.

В марте текущего года, напоминает РИА Новости, Кировский районный суд Иркутска приостановил начавшееся в январе строительство завода по розливу байкальской воды в поселке Култук Слюдянского района. Положительная экологическая экспертиза, на основании которой начали возводить объект, была признана незаконной. В мае застройщик подал апелляцию на это решение. Арбитражный суд Иркутской области назначил очередное судебное разбирательство на 27 мая 2019 года. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура в свою очередь оспаривает законность выделения администрацией Култукского муниципального образования участка под строительство упомянутого завода.

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