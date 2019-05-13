Судоходство по каналу имени Москвы полностью возобновится с 1 июня

Завершаются восстановительные работы после январской аварии на дамбе канала имени Москвы, которая вызвала подтопление Тушинского тоннеля. Навигация на этом участке канала откроется 1 июня. Такой прогноз сообщил "РГ" генеральный директор канала имени Москвы Герман Елянюшкин.

Пока еще можно наблюдать уникальную картину - у осушенного канала, проходящего над автотоннелем, нет части стены - ее сейчас реконструируют. Фото: Сергей Михеев/РГ

Работы по восстановлению дамбы идут в круглосуточном режиме, и как говорят специалисты, теплая и сухая погода благоприятствует им. На месте работают порядка 10 единиц техники и несколько десятков специалистов.

- Все работы идут согласно планам, помешать смогут только дожди. Бетонную подготовку уже завершили, сейчас выстилаем суглинистый замок, а его раскатывать при осадках нельзя, - поясняет "РГ" Герман Вячеславович. - Работа идет в три смены, поэтому все успеем. И с 1 июня откроем навигацию в районе Тушинского моста.

Водная магистраль с Волоколамским акведуком используется грузовым транзитным флотом, пассажирские суда на шлюзах предпочитают не стоять

Напомню, днем 10 января движение транспорта в Тушинском тоннеле под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе закрыли из-за подмыва грунта. В результате утечки воды на внешней стороне насыпи канала возле шлюза №8 образовалась дыра площадью 50 квадратных метров и глубиной более 5 метров. Межведомственная комиссия Ространснадзора два месяца занималась расследованием ЧП. В результате специалисты пришли к выводу, что причиной аварии стали недочеты при проектировании Тушинского тоннеля, а также низкое качество строительно-монтажных работ и материалов при его возведении.

Закрытие канала на участке с 7 по 9-й шлюзы повлияло на навигацию только грузовых судов, пассажирское же судоходство заработало в полном объеме еще с 24 апреля. Как пояснили "РГ" в пресс-службе предприятия, водная магистраль с Волоколамским акведуком используется в основном грузовым флотом, который идет транзитом через Москву. Здесь транспортируется около 2 млн тонн грузов в год. При этом на закрытый участок канала приходится только 2,6 процента от общего объема пропуска судов. Например, в прошлом году через центр города по каналу прошли почти три тысячи судов, а по всему московскому бассейну более 112 тыс. судов. Для перевозки пассажиров этот путь фактически не используется. Ведь Москва - не Санкт-Петербург, мосты здесь не разводят, и большие круизные лайнеры не могут пройти в центре столицы из-за низких мостовых пролетов. Прогулочный флот игнорирует шлюзы с 7 по 9-й, проход через которые отнимает более 3,5 часа. Впрочем, пустые пассажирские суда по этому маршруту перегоняют их владельцы, например, из центра Москвы в Химкинское водохранилище и обратно.

Кстати

Авария на дамбе "Канала имени Москвы", произошедшая в январе 2019 года, не первая. Аналогичное ЧП случилось при строительстве второй очереди Тушинского туннеля в период с 1969 по 1972 годы. Тогда на последнем этапе работ бетонная балка проткнула тело дамбы и разрушила ее. Тогда восстановительные работы заняли более трех лет.