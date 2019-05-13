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13.05.2019 13:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Балашихе задержали уроженца Приморского края с 3 кг наркотиков

Текст: Владимир Богданов

Подмосковные оперативники отдела МВД "Балашихинское" задержали 50-летнего уроженца Приморского края, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

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- Подозреваемого задержали в ходе проведения оперативных мероприятий. Во время личного досмотра в автомобиле, а также обыска гаражного бокса злоумышленника сыщики изъяли девять пакетов и 13 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является психотропным веществом - метилэфедроном. Кроме того, в лесопарковой зоне Балашихи полицейскими обнаружено два тайника, сделанных правонарушителем. Там обнаружены свертки с аналогичным содержимым. Общий вес изъятого наркотика составил почти три килограмма, - рассказала Петрова.

Задержанный арестован. Следственным управлением отдела МВД "Балашихинское" возбуждено уголовное дело по двум тяжким статьям УК, по которым ему грозит лет 20 провести за решеткой.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Московская область Балашиха ДФО Приморский край Борьба с наркотиками
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