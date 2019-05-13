В Балашихе задержали уроженца Приморского края с 3 кг наркотиков

Подмосковные оперативники отдела МВД "Балашихинское" задержали 50-летнего уроженца Приморского края, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

- Подозреваемого задержали в ходе проведения оперативных мероприятий. Во время личного досмотра в автомобиле, а также обыска гаражного бокса злоумышленника сыщики изъяли девять пакетов и 13 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является психотропным веществом - метилэфедроном. Кроме того, в лесопарковой зоне Балашихи полицейскими обнаружено два тайника, сделанных правонарушителем. Там обнаружены свертки с аналогичным содержимым. Общий вес изъятого наркотика составил почти три килограмма, - рассказала Петрова.

Задержанный арестован. Следственным управлением отдела МВД "Балашихинское" возбуждено уголовное дело по двум тяжким статьям УК, по которым ему грозит лет 20 провести за решеткой.