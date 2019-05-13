В Московской области суд согласился с ходатайством областного подразделения Следственного комитета РФ и отправил за решетку в изолятор гражданина, которого сыщики искали без малого полтора десятка лет.

Речь идет об очень старом уголовном деле, которое возбудили следственные органы СК по Московской области еще в 2005 году по уголовной статье - "убийство".

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете.

Трагедия случилась летом 2005 года. В тот день у подъезда многоэтажного дома в подмосковном городе Королеве неизвестный человек из автомата Калашникова расстрелял местного жителя 1965 года рождения.

Преступление оказалось громким в прямом смысле - о нем говорил весь город. Как водится, сразу было возбуждено уголовное дело. Но оперативно, как выражаются сыщики, по "горячим следам", найти убийцу тогда не получилось. Ничего не вышло и спустя год, и позже.

У некоторой части населения бытует мнение, что если тяжкое преступление не смогли раскрыть быстро, "по горячим следам", то преступника уже не найдут никогда. Однако специалисты утверждают, что это не так.

В Следственном комитете РФ таким неверующим рассказывают, что расследование преступлений прошлых лет - это одно из приоритетных направлений деятельности ведомства. В том же следственном управлении по Московской области на постоянной основе работает аналитическая группа, в которую входят наиболее опытные следователи и криминалисты. Подобные группы есть во всех региональных подразделениях СК.

В Управлении СКР по Московской области постоянно работает группа, в которую входят наиболее опытные следователи и криминалисты. Они занимаются нераскрытыми в прошлом преступлениями

Этими группами проводится повторное исследование вещественных доказательств с использованием современных методик и технологий. Ими направляются поручения оперативным службам для установления новых обстоятельств преступлений и получения данных о гражданах, причастных к их совершению.

Как утверждают в СК, такая системная работа позволяет реализовать основополагающий принцип уголовного процесса - принцип неотвратимости наказания и привлечь виновных к уголовной ответственности за преступления, совершенные много лет назад.

Так вот, при изучении сотрудниками управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области нескольких нераскрытых уголовных дел о преступлениях 2000-х по одному из материалов, а именно - по убийству в Королеве в 2005 году, признали целесообразным провести дополнительный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Так было принято решение о возобновлении следствия.

К сожалению, тайну того, что именно помогло им раскрыть давнее преступление, следователи не раскрыли. Лишь сказали, что для его раскрытия криминалистами, следователями и оперативными сотрудниками полиции был проделан "большой объем работы".

В результате удалось установить и задержать мужчину, причастного к преступлению. Убийство он совершил из ревности. Сейчас ему предъявлено обвинение. У него дома и на работе прошли обыски.