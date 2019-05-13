Ситуация с лесными пожарами в российских регионах продолжает оставаться сложной. Их площади, по крайней мере в Прибайкалье, увеличиваются, даже несмотря на то, что "Авиалесоохрана" задействует максимальное количество сил. Но "свет к конце тоннеля" все же виден. Пожарным Рослесхоза на помощь в ближайшие дни может подоспеть погода. Синоптики прогнозируют похолодание вплоть до заморозков.

Сейчас более 80 процентов площадей всех лесных пожаров приходится на Прибайкалье, Забайкалье и Курганскую область. И именно туда, в Сибирь, должна, по прогнозам, нагрянуть едва ли не зимняя стужа.

13 мая синоптики пообещали дожди и даже заморозки на юге Восточной Сибири. Это положительно скажется на пожарной обстановке в лесах региона. То есть остается продержаться всего пару дней. Но и за это время сидеть сложа руки спасателям не придется.

Как следует из оперативной сводки федеральной службы "Авиалесоохраны", в понедельник в стране полыхало 46 лесных пожаров на территориях более 451 тысячи гектаров. Причем если всего несколько дней назад жители Прибайкалья наблюдали, как горят леса соседей из Забайкальского края, то теперь большой огонь пришел и к ним. И это самое печальное, потому что пожары уничтожают ценнейшие, особо охраняемые территории в "Заповедном Прибайкалье" в Иркутской области. Увы, ветер на юге Сибири в течение ближайших двух дней останется сильным, а в Западной Сибири дождей не ожидается.

На юге Западной Сибири по-прежнему прогнозируется высокий уровень пожарной опасности

К слову, если брать заповедники, то горят еще 145 гектаров в национальном парке "Анюйский" в Хабаровском крае, а также два гектара в Тебердинском государственном природном заповеднике в Карачаево-Черкесии.

Из положительных новостей можно выделить только то, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики, как отмечают в "Авиалесоохране", пока нет.