Похоже, что приключения косаток и белух, которые сейчас содержатся в центре адаптации в бухте Средняя, подходят к концу. Как заявил накануне заседания специальной межведомственной группы Минприроды России губернатор Приморья Олег Кожемяко, выпустить на волю их могут буквально в начале лета, и региональные власти окажут необходимое для этого содействие.

- Сейчас мы ждем финального решения ученых - ВНИРО, ТИНРО, ветеринаров и сотрудников спецучреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными, когда и каким способом выпускать мормлеков из вольеров. Мы поможем реализовать индивидуальные планы реабилитации и выпуск каждого животного, - пояснил он.

Принципиальное решение о том, чтобы выпустить пленников на волю, принял консилиум ученых, собравшийся в Москве в Росрыболовстве в конце апреля. При этом ученые учитывали как рекомендации команды под руководством океанолога Жана-Мишеля Кусто, которая специально приезжала в Приморье в начале апреля, так и собственные выводы. Российские эксперты также работали в бухте Средняя, они осмотрели всех животных, взяли у них анализы и пришли к выводу, что выпустить на волю можно всех, но взрослым особям понадобится всего 1-2 месяца реабилитации, а детенышам гораздо больше.

По итогам консилиума заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков рассказал, что для каждого животного предстоит разработать индивидуальный план возвращения в дикую природу. Кроме того, есть общая для всех рекомендация - белух и косаток следует выпустить примерно в тех же местах, где их выловили, то есть на северо-западе Охотского моря. Но там до июня море покрыто льдом, так что раньше выпустить животных не получится.

История с "китовой тюрьмой" стала достоянием общественности после того, как в октябре прошлого года Greenpeace заявил о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Как выяснилось, в бухте Средняя под Находкой, в Центре адаптации морских млекопитающих изначально содержалось 90 белух и 11 косаток. Сейчас косаток 10, а белух 87, куда делись несколько особей, неизвестно, считается, что они сбежали.

Для каждого животного предстоит разработать индивидуальный план возвращения на волю. Общая рекомендация - выпустить в тех местах, где их выловили

Выловленные в Охотском море, они предназначались для продажи в океанариумы. К слову, стоимость одной косатки достигает 3,5 миллиона долларов, белухи - 150 тысяч долларов.

Правоохранительные органы нашли нарушения в самом факте отлова и в содержании морских млекопитающих, возбудив уголовные дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Оценить состояние животных приехал зоозащитник Жан-Мишель Кусто, сын известного океанографа Жака Ива Кусто.