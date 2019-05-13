Росстат назвал количество живущих за чертой бедности дальневосточников

По данным Росстата, в 2018 году доход ниже величины прожиточного минимума имели 13,9 процентов жителей Приморского края, сообщает Приморскстат, подчеркивая, что в 2017 году количество живущих за чертой бедности приморцев было на 0,6 процента больше.

Среднедушевой денежный доход населения в Приморском крае в прошлом году вырос 4,4 процента - до 34620 рублей.

При этом в шести регионах Дальнего Востока бедных больше, чем в Приморье. Так, в Еврейской автономной области их 24,6 процента, в Забайкальском крае - 21, в Республиках Саха (Якутия) и Бурятия - 19 и 17,9 процентов соответственно, в Камчатском крае - 16,5, Амурской области - 15,1 процента.

Меньше живущих за чертой бедности оказалось в Чукотском автономном округе, там сотрудники органов статистики насчитали их 9,5 процентов, Сахалинской и Магаданской областях - 9,6 и 11,3 процента, а также в Хабаровском крае, где доход ниже прожиточного минимума у 12 процентов населения.

Приморскстат также отмечает, что в среднем по России за чертой бедности проживает 12,9 процентов населения.