Тигрицу Тайгу вернут в Приморье

Амурская тигрица Тайга вернется в Приморье. Таково решение властей Хабаровского края и желание местных жителей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2012 году, когда Тайга и ее брат Амур были еще тигрятами, их из Хабаровского края передали в Приморье по программе размножения этого вида. В этом году Тайгу вернули из Приморского сафари-парка, чтобы подготовить к отправке в зоопарк Алма-Аты по программе Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра. Но от россиян стали поступать обращения с просьбой оставить Тайгу на родине. Изучив общественное мнение, хабаровские власти согласились с тем, что тигрице лучше вернуться в Приморский сафари-парк, где она будет чувствовать себя комфортно.

В Приморье отправится и брат Тайги Амур, известный многим благодаря его дружбе с козлом Тимуром. Хотя парнокопытное привели хищнику на съедение, козел не стал легкой добычей, дав отпор. Животные подружились и вскоре стали любимцами пользователей соцсетей. Сейчас идет подготовка документов о передаче Амура в дар Приморскому краю.

Справка "РГ"



Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, небольшая популяция растет в ЕАО. Приблизительная численность амурских тигров в России - около 530 особей. Охота на них запрещена.