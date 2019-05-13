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13.05.2019 07:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У берегов Камчатки за сутки произошло пять землетрясений

Текст: Анна Бондаренко

За минувшие сутки у берегов Камчатского полуострова зарегистрировали сразу пять землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5

Эпицентр самого сильного, магнитудой 4,5, находился в акватории Тихого океана в 90 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Еще три сейсмособытия, магнитудой 4,0, 4,1 и 4,3, тоже произошли в Тихом океане восточнее Камчатки, а последнее зафиксировали южнее полуострова.

По данным спасателей, жители Камчатки не почувствовали толчков, угроза цунами не объявлялась.

Общество Природа Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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