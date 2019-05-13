В Хабаровском крае пропали две группы рыбаков

Уже несколько дней спасатели безуспешно ведут поиски двух групп рыбаков. Все они, по предварительным данным, пропали 8 мая.

Ранее "РГ" писала, о катере, перевернувшемся на реке Амур в районе острова Киори Комсомольского района. Сотрудники Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС ищут его пассажиров с 9 мая.

Еще одна группа людей пропала на Амуре в районе села Нижнетамбовское. Сначала поиск вели только местные полицейские, а с 11 мая к ним подключились спасатели с водолазным оборудованием. Были обнаружены лодка и тело одного из пропавших. Остальных найти не удалось, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Обследовано по 300 километров местности. В спасательных операциях задействованы 16 человек и семь единиц техники.