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13.05.2019 19:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Условная путевка на море

Турагент обманула клиентов на миллион рублей
Текст: Юлия Гарднер
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
К четырем годам лишения свободы условно суд приговорил сотрудницу якутской турфирмы, которая продавала туристам дорогие несуществующие путевки на популярные заграничные курорты.

Тридцатичетырехлетняя уроженка Верхневилюйского района Якутии заключала с клиентами договоры о продаже туров. Однако извещать туроператора о подписанных документах и, соответственно, перечислять деньги не собиралась. Покупателям путевок, чтобы обман не обнаружился сразу, она выдавала поддельные документы.

О том, что их обманули, люди узнавали непосредственно перед вылетом в аэропортах Якутска и Москвы, когда выяснялось, что в списках вылетающих их просто нет.

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Жертвами "турагента" стали восемь человек. Всем им c 11 июля по 29 декабря 2018 года были проданы фиктивные путевки в Королевство Таиланд, Китай, Доминиканскую Республику и Вьетнам. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей. Деньги мошенница тратила на свои нужды.

Обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество с причинением значительного ущерба".

Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Часть украденных денег женщина вернула.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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