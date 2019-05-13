В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск

Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Супруга Федорова возглавляет предприятие, в отношении руководства которого СК ранее возбудил дело об уклонении от уплаты налогов. В ходе следствия выяснилось, что это организация задолжала государству около 35 миллионов рублей.

До назначения на должность вице-мэра, в 2005-2006 годах, Владимир Федоров был заместителем генерального директора по правовым вопросам этого предприятия. А в 2006-2013 годах - директором по его развитию.