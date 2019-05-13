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13.05.2019 09:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье поисковики восстановили штурмовик Ил-2 времен войны

Текст: Анна Бондаренко

Поисковики из объединения "АвиаПоиск" восстановили легендарный советский штурмовик Ил-2. Боевую машину представили жителям края.

Как рассказали в "Авиапоиске", фрагменты для самолета собирали в нескольких регионах: Сахалинской и Новгородской областях, под Санкт-Петербургом и в Приморье, где с места падения трех штурмовиков были подняты большая часть брони и оборудования, а также двигатель.

Фото: "Поисковое объединение "АвиаПоиск"
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году

Машина даже имеет историческую привязку и окраску. Штурмовик из состава 37-го ШАП 12-й ШАД ВВС Тихоокеанского флота с бортовым номером "52", пилотируемый летчиком старшим лейтенантом Александром Смирновым и стрелком-радистом сержантом Николаем Курочкиным разбился 14 августа 1945 года.

Презентация легендарного самолета вызвала настоящий ажиотаж среди любителей авиации.

Справка "РГ"

Ил-2 - советский штурмовик времен Второй мировой войны, самый массовый в истории авиации (всего было выпущено около 36 тысяч таких самолетов). Конструкторы называли его "летающим танком", а пилоты вермахта - "бетонным самолетом".

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