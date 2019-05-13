В Приморье рассказали, когда выпустят косаток из китовой тюрьмы

Косаток и белух, которые сейчас находятся в центре адаптации в бухте Средняя, могут выпустить на волю уже в начале лета, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Сроки возвращения морских млекопитающих в дикую природу назвал глава региона Олег Кожемяко накануне заседания специальной межведомственной группы Минприроды России.

По его словам, в настоящее время власти ждут окончательного вердикта ученых из профильных институтов - ВНИРО, ТИНРО, ветеринаров и сотрудников спецучреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными, чтобы решить как, когда и каким способом выпускать их на волю.

"Мы поможем реализовать индивидуальные планы реабилитации и выпуск каждого животного", - отметил губернатор края, подчеркнув, что администрация Приморья выполнила условия соглашения о сотрудничестве по сохранению и определению дальнейшей судьбы морских млекопитающих, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, подписанного в марте. Документ предполагал подготовку животных к возможному выпуску в естественную среду обитания, помощь ученым в оценке состояния косаток и белух.

Напомним, что недавно глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости выпустить в естественную среду обитания 10 косаток, содержащихся в бухте Cредней, до июля 2019 года, аргументировав это тем, что вторую зиму в неволе они могут и не пережить.

Справка "РГ"

История с "китовой тюрьмой" стала достоянием общественности после того, как в октябре прошлого года Greenpeace заявил о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Как выяснилось, в бухте Средняя под Находкой, в Центре адаптации морских млекопитающих изначально содержалось 90 белух и 11 косаток. Выловленные в Охотском море они предназначались для продажи в океанариумы.

Правоохранительные органы нашли нарушения в самом факте отлова и в содержании морских млекопитающих. Возбуждены уголовные дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Выпустить животных на волю просили голливудские знаменитости, оценить состояние живтотных на месте приехал зоозащитник Жан-Мишель Кусто, сын известного океанографа Жака-Ива Кусто. По его мнению, у косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье есть шанс вернуться в дикую природу.