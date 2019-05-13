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13.05.2019 20:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Доходы подросли

В Приморье стало меньше людей, живущих за чертой бедности
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
По данным Росстата, в 2018 году в Приморье стало немного меньше людей, чей доход ниже величины прожиточного минимума. Разница с 2017-м небольшая - всего 0,6 процента. Тем не менее в крае, который наряду с семью другими российскими регионами участвует в пилотном проекте Минтруда России по борьбе с бедностью, надеются к 2024 году сократить этот показатель минимум в два раза.

Пока же за чертой бедности живут 13,9 процента, или около 260 тысяч приморцев. Из них 26,6 тысячи человек - пенсионеры, получающие социальную пенсию, размер которой недотягивает до 10 тысяч рублей. Вторая большая категория, нуждающаяся в помощи, - семьи с несовершеннолетними детьми с низким уровнем дохода. Их в крае более 140 тысяч человек.

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Между тем эксперты считают, что пособия и льготы не могут стать полноценным выходом из ситуации. По мнению председателя некоммерческого партнерства "Лига финансовых институтов" (Владивосток) Александра Ивашкина, ставку нужно делать на развитие экономики - в частности, экспортно ориентированных отраслей.

- В Приморье нет нефти или газа, но есть другие ресурсы. Например, Камчатка или Магаданская область, где также большое количество населения находится за чертой бедности - регионы рыбодобывающие. И нам нужно развивать эту отрасль так, чтобы она давала добавочную стоимость: не отправлять за границу сырье, а строить рыбоперерабатывающую инфраструктуру в регионах, давая работу местным жителям. А это повлечет за собой развитие судостроительной отрасли, машиностроения, - считает он.

Справка "РГ"

Еще сложнее ситуация в Еврейской автономной области, где бедных - 24,6 процента, Забайкальском крае, в Республиках Саха (Якутия) и Бурятия, где бедных 21, 21,19 и 17,9 процента соответственно, в Камчатском крае и Амурской области, где доходы ниже прожиточного минимума имеют 16,5 и 15,1 процента населения. Но в Чукотском автономном округе людей, живущих за чертой бедности, меньше - 9,5 процента. Чуть отстают от него Сахалинская и Магаданская области - 9,6 и 11,3 процента. В Хабаровском же крае доход ниже прожиточного минимума у 12 процентов населения.

В среднем по России этот показатель равен 12,9 процента.

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