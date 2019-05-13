В Забайкалье пассажиры маршрутки пострадали в ДТП

Три автомобиля не поделили дорогу на улице Белкина в Чите. Один из участников дорожного происшествия - маршрутное такси с девятью пассажирами. В двух других автомобилях пассажиров не было.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю, все 12 участников ДТП живы. Девять пострадавших направлены в краевую и городскую клинические больницы для более детального обследования. По предварительным данным, детей среди них нет.

Ликвидировать последствия происшествия пришлось пожарным, патрулю ГИБДД и бригадам скорой медицинской помощи. В общей сложности было привлечено 36 человек и 12 единиц техники.