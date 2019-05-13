В Забайкалье водитель-фронтовик получил новые права

Водительское удостоверение нового образца получил 94-летний житель Читы Николай Богодухов.

Николай Леонтьевич с марта 1943 по февраль 1944 года служил стрелком, а затем до конца Великой Отечественной войны был шофером в одной из артиллерийских дивизий Красной армии.

"В послевоенные годы фронтовик работал на автобазе водителем, механиком и начальником службы эксплуатации. Большую часть жизни Николай Леонтьевич провел за рулем и до сих пор уверенно управляет транспортным средством. За свою долгую жизнь ветеран ни разу не нарушил правила дорожного движения", - сообщает УМВД по Забайкальскому краю.

Сотрудники дорожной полиции взяли с фронтового водителя слово, что через 10 лет он вновь придет к ним менять права.

Кстати



В прошлом году "РГ" писала о другом пожилом водителе. Бывший директор легендарного театра на Таганке, заслуженный артист России и Украины Николай Дупак в свои 97 лет по-прежнему лихо водит машину.