Международная конференция DeSE 2019 впервые пройдет в России

В Казанском федеральном университете с 7 по 10 октября пройдет 12 Международная конференция IEEE Developments in e-Systems Engineering (DeSE 2019). Основные темы DeSE 2019 года - робототехника, датчики, наука о данных и индустрия 4.0.

Конференция DeSE основана организацией eSystem Engineering на базе Ливерпульского университета имени Джона Мурса и каждый год проводится в разных странах в университетах с высокими мировыми рейтингами. В прошлом году конференция DeSE прошла в Кэмбриджском университете.

В этом году DeSE впервые пройдет в России и станет крупнейшей за всю историю. На одной площадке встретятся специалисты в следующих областях: разработка электронных систем, робототехника, наука о данных, исследования больших данных, индустрия 4.0, машинное обучение и искусственный интеллект, разработка интернета вещей.

Доклады пройдут процедуру рецензирования международными экспертами, принятые работы будут опубликованы в сборнике, входящем в цифровую библиотеку IEEE Xplore и проиндексированном в базах данных SCOPUS и Web of Science.

Избранные доклады опубликуются в специальных выпусках журналов "Сенсоры" (квартиль Q2) и "Труды СПИИРАН" (квартиль Q4).

Заявки принимаются до 1 июня 2019.