Мордовия примет чемпионат России по пахоте

Мордовия готовится принять VIII открытый чемпионат России по пахоте. Турнир пройдет 28 - 29 июня в пригороде Саранска - селе Горяйновка, на площадке агропредприятия "1 Мая".

Напомним, что договоренность об этом была достигнута в ходе Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2018".

В 2020 году Россия примет мировое первенство по пахоте, поэтому предстоящий турнир в Мордовии послужит своего рода подготовительным этапом. Он станет масштабной выставочной и демонстрационной площадкой для отечественных и зарубежных компаний, производящих продукцию для аграрного сектора - от сельхозтехники и оборудования до удобрений и средств защиты растений. Участниками открытого чемпионата страны станут и гости из зарубежья.

Мордовию на первенстве будут представлять Алексей Сергеев из агрофирмы "Кировская" Большеберезниковского района и Сергей Митрофанов - сотрудник АО "Развитие села" из села Берсеневка Лямбирского района.

В программе чемпионата - состязания в "оборотной" пахоте и "Трактор-шоу". По правилам Всемирной пахотной организации, каждый механизатор получит участок пашни, который необходимо вспахать за три часа. Судьи оценят качество борозды по 14 параметрам. Самым трудоемким элементом в пахоте оборотным плугом считается запашка "клина".

"Трактор-шоу" - это зрелищные соревнования по мастерству управления сельхозтехникой: участники должны будут проехать по заданной траектории с грузом за определенный промежуток времени.

В рамках чемпионата запланированы также встречи и дискуссии сельхозпроизводителей, машиностроителей, представителей профильных министерств и регионов страны, совещание Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов России (АККОР), совещание по вопросу развития молодежной политики и кадрового потенциала в аграрном секторе.

Иностранные пахари проведут мастер-классы и семинары. Машиностроительные компании представят последние разработки сельхозтехники, животноводческого и перерабатывающего оборудования.

Справка "РГ"

В 2008 году Россия вступила в состав Всемирного пахотного движения. Первый Российский чемпионат прошел по инициативе АО "Росагролизинг" в 2012 году в Краснодарском крае и собрал лучших механизаторов страны из 23 регионов. Президент Всемирной пахотной организации Тугомир Майдак выступил судьей первого Открытого чемпионата России, высоко оценив уровень подготовки соревнования.

