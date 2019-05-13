Третьеклассник Амир Ибрагимов создал проект многофункционального робота-уборщика.

Прототип робота-мусорщика Амир создал в семь лет. Фото: Из личного архива Ибрагимовых

Как рассказала мама мальчика Айгуль Ибрагимова, идея возникла еще три года назад, когда ребенка возмутило, сколько мусора оставалось после туристов. Первый прототип робота-мусорщика Амир создал в семь лет. В дальнейшем механизм усовершенствовался. В итоге после многочисленных доработок в основу DustBot лег не только конструктор Lego Mindstorms, но и датчики Arduino и другие многочисленные детали, о которых создатель робота предпочитает не говорить - секрет фирмы.

- Мой DustBot не простой уборщик. С помощью ультразвуковых датчиков он определяет нахождение мусора и собирает его щеткой в специальные контейнеры, а затем по мере их наполнения разгружает. Движется робот по определенному маршруту, однако человек в любое время может его остановить. Для этого нужно установить специальное приложение на смартфон, а можно просто выучить определенные голосовые команды, на которые реагирует DustBot, - рассказывает Амир.

Важно, что робот питается от солнечных батарей: аккумулирует энергию, а в темное время суток замедляется, чтобы экономить заряд.

Кроме того, Амир установил на своей разработке датчики температуры, влажности, анализатор уровня углекислого газа в воздухе. Эти данные можно передавать на метеостанцию, а при уборке в помещении отправлять на пульт диспетчера.