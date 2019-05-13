В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники

Полиция Казани задержала десятиклассника, пришедшего на занятия с пистолетом и ножом. Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.

Полиция узнала о случившемся от матери одной из девочек. В 10.54 та позвонила и рассказала, что ее одноклассник пришел на урок русского языка с оружием. К гимназии, где это произошло, немедленно съехались полицейские. После часа переговоров, в 11.40, подросток сдался правоохранителям и отпустил товарищей. Никто не пострадал.

- Старшеклассник был вооружен пневматическим пистолетом и кухонным ножом, каких-либо требований не выдвигал, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Татарстан.

С подростком работают полицейские следователи, мотивы его поступка выясняются.