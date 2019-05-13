В Казани произошел разлив нефтепродуктов

В поселке Юдино на окраине Казани зафиксировали разлив нефтесодержащей жидкости. В результате было загрязнено более 150 квадратных метров почвы.

О происшествии "РГ" стало известно из распространенного сообщения ГУ МЧС по РТ.

Нефтепродукты вылились из металлических емкостей.

В связи с этим Минэкологии РТ инициировало проверку. Инспекторы взяли пробы почвы и нефтепродуктов для химического анализа и присвоения класса опасности. Возбуждено административное расследование по статье 8.6 КоАП РФ "Уничтожение плодородного слоя почвы".