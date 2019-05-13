В Мордовии нашли тело утонувшего четырехлетнего мальчика

В Ичалковском районе Мордовии обнаружено тело четырехлетнего мальчика, утонувшего неделю назад.

Как сообщил Следственный комитет по региону, тело ребенка было найдено в понедельник в ходе поисковых мероприятий в реке Алатырь - примерно в 200-х метрах вниз по течению от места падения.

Как уже писала "РГ", трагедия произошла пятого мая. Двое детей - четырехлетние мальчик и девочка - играли на берегу реки. Во время игры мальчик поскользнулся и упал в воду. Находившаяся с ним девочка побежала за помощью и позвала взрослых. Однако им не удалось обнаружить малыша ни на берегу, ни в воде.

По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК. Тело ребенка извлечено из воды. С целью установления причины смерти мальчика и других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - уточнили в СУ СК РФ по РМ.

Следствию также предстоит выяснить, каким образом двое малолетних детей оказались одни на берегу реки, и почему с ними не было взрослых.