В Оренбуржье подростка заподозрили в убийстве сверстника

В Оренбуржье по горячим следам раскрыто убийство 17-летнего подростка. По подозрению в совершении преступления задержан его сверстник, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Как сообщил в понедельник Следственный комитет России, тело убитого было обнаружено одиннадцатого мая на дачном участке в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Осинки" под Оренбургом. В рамках расследования уголовного дела было допрошено около 20 свидетелей. Следствию удалось оперативно установить подозреваемого - им оказался 17-летний учащийся колледжа из Соль-Илецка.

- В ночь на одиннадцатое мая на даче в СНТ "Осинки" компания подростков праздновала день рождения. Между подозреваемым и гостем возник конфликт, который потерпевший пытался урегулировать, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

В ходе ссоры подозреваемый нанес сверстнику ножевые ранения. Юноша скончался. Нападавший скрылся с места происшествия.

Злоумышленник задержан, меру пресечения для него изберет суд.