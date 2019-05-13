В Перми открыта студия анимации, в которой обучают искусству создания мультфильмов. Это первый в стране опыт подобной учебно-производственной компании за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Студия получила название "Капризка" в честь знакомого каждому пермяку героя детской сказки Владимира Воробьева - маленького, грязного и лохматого мальчишки, который учит детей вредничать и не слушаться старших.

Главным преподавателем сложнейшего вида мастерства стал известный в стране художник-мультипликатор, президент Гильдии профессионалов анимационного кино и создатель международного фестиваля детского анимационного кино Сергей Меринов. По его словам, основная проблема отечественной анимации в том, что значительный творческий потенциал небольших городов не используется. Людям, которые хотели бы заниматься этим видом деятельности, попросту негде учиться: все обучение сосредоточено в столицах. Между тем потребность в таких специалистах существует.

- Уровень развития анимационной индустрии сегодня чрезвычайно высок и даже начинает опережать киноиндустрию, - говорит Меринов. - Большие студии заказывают работы в Индии и Китае. А зачем, если есть творческие кадры в своей стране? Пермский проект для меня важен тем, что позволит найти талантливых людей и единомышленников на родных просторах. И я им очень воодушевлен.

Обучение на курсе бесплатное. Но требований к будущему художнику-аниматору немало. Ведь искусство мультипликации очень сложное. С одной стороны, человек, им занимающийся, должен быть усидчивым и терпеливым, технически одаренным, а с другой - артистичным и творческим. Не говоря уже о том, что ему, конечно, необходимо умение рисовать.

- Набрать учеников было совсем не просто, - признается Сергей Меринов. - Я говорил лично с каждым и выбрал 40 человек. Поразило, что пришли люди разного возраста - от 13 до 54 лет. Удивительно, но пермяки даже в таком возрасте готовы осваивать новую профессию. В группе в основном студенты художественных училищ, но есть и самоучки, умеющие хорошо держать в руках карандаши и кисти.

Обучение на курсе бесплатное. Но требований к будущему художнику-аниматору немало

По задумке мастера студенты-новобранцы уже через полгода смогут влиться в ряды профессионалов и принять участие в работе над первым сезоном нового мультсериала "Капризка". Кому понравится, продолжат участие в проекте, но и остальные не останутся без работы - у него и других идей много. Меринов, например, хочет попробовать делать взрослую анимацию, которой в России пока вообще нет.

- В Прикамье есть талантливые сценаристы, - говорит Сергей Меринов. - Это кавээнщики, которых можно смело привлекать к созданию интересных работ.

Пермский опыт создания студии анимации пока первый среди регионов, и будущие ее выпускники смогут не только создавать местные проекты, но и получат возможность попробовать себя в других общероссийских начинаниях.