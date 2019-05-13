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13.05.2019 08:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми загорелся пассажирский автобус

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В микрорайоне Костарёво города Перми загорелся пассажирский автобус. Клубами едкого черного дыма оказались накрыты жилые дома в близлежащем квартале.

В Забайкалье пассажиры маршрутки пострадали в ДТП

Как пояснили "РГ" в ГУ МЧС России по Пермскому краю, инцидент произошел вчера вечером недалеко от перекрестка улиц Национальная и Корякина. По счастливой случайности в салоне загоревшегося автобуса не оказалось пассажиров и водителя. В результате инцидента никто не пострадал, но огонь полностью уничтожил транспортное средство.

В локализации и ликвидации пожара принимали участие шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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