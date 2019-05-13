В Перми загорелся пассажирский автобус

В микрорайоне Костарёво города Перми загорелся пассажирский автобус. Клубами едкого черного дыма оказались накрыты жилые дома в близлежащем квартале.

Как пояснили "РГ" в ГУ МЧС России по Пермскому краю, инцидент произошел вчера вечером недалеко от перекрестка улиц Национальная и Корякина. По счастливой случайности в салоне загоревшегося автобуса не оказалось пассажиров и водителя. В результате инцидента никто не пострадал, но огонь полностью уничтожил транспортное средство.

В локализации и ликвидации пожара принимали участие шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.