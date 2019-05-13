В Саратовской области маршрутка протаранила электроподстанцию

ДТП произошло в понедельник утром в городе Вольске Саратовской области. Маршрутка № 5 с пассажирами на полном ходу врезалась в здание электроподстанции.

В управлении ГИБДД по Саратовской области сообщили, что за рулем "ГАЗели" находился 55-летний водитель. В салоне ехали семеро пассажиров. Четырем из них потребовалась медицинская помощь. Самой пожилой из пострадавших - 68 лет. Все они получили легкие травмы и были осмотрены медиками.

Водитель маршрутки не справился с управлением. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается нарушение скоростного режима.

О нарушениях электроснабжения в месте аварии не сообщается.