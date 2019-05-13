Владимир Путин начал серию совещаний по развитию ОПК

Президент России Владимир Путин призвал учитывать при военном строительстве изменения военно-политической обстановки в мире, в частности, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дельности (ДРСМД). При этом уровень оснащения современной техникой в российских стратегических ядерных войсках достиг 82 процентов. Об этом глава государства заявил в понедельник на первом из серии ежегодных совещаний, касающихся развития Вооруженных сил и ОПК.

13 мая президент работал в двух городах: сначала прилетел в Казань, на авиазавод, а вечером уже в Сочи провел совещание по вопросам военного строительства. Такие совещания продолжатся всю неделю. С этого года они меняют свой формат: теперь вся серия совещаний будет посвящена определенному виду или роду войск Вооруженных сил. "Накануне таких рабочих встреч вместе с руководством минобороны мы будем посещать соответствующие воинские части и полигоны. А также предприятия ОПК, где производится основная военная продукция данного вида или или рода войск", - рассказал глава государства. Эта серия совещаний будет посвящена состоянию и перспективам развития Воздушно-космических сил.

В Казани прямо на аэродроме Владимир Путин осмотрел модернизированные Ту-160, Ту-95МС, Ту-22 и ряд других самолетов, а также поднялся на борт одного из вертолетов Казанского вертолетного завода, Ми-38Т, созданного для транспортных десантных задач, с новыми высокоэкономичными отечественным двигателями. В отдельном ангаре президенту показали модернизированный Ту-214. Казанский авиазавод - уникальный авиастроительный комплекс. Сейчас это единственное предприятие в стране, способное выпускать стратегические бомбардировщики последнего поколения. Путин был здесь в январе прошлого года, наблюдал за первым полетом нового стратегического бомбардировщика Ту-160. Это один из наиболее мощных боевых самолетов в мире. Его называют "Белый лебедь".

В одном из цехов президент решил пообщаться с рабочими. Рабочие поблагодарили за полную загрузку. "На 10 машин мы подписали контракт в прошлом году, - сказал президент. - Еще 10 будут модернизироваться, Ту-160. И, может быть, даже увеличим это количество. Сейчас с министром обороны разговаривали: с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для министерства обороны возможностями, минобороны не исключает и увеличения контракта на будущее. Так что работы у вас будет достаточно".

Путин вспомнил, что так было не всегда: "Надеюсь, что эти трагические годы, середина 1990-х, и самый трагический, 1995 год, никогда в нашей истории не повторится и в истории предприятия. Кстати говоря, было бы правильно увековечить память выдающегося директора и авиастроителя, бывшего генерального директора Копылова". "Вы знаете, что особенно приятно, - станки отечественные", - похвалил президент. "Причем отечественное станкостроение возрождено тоже практически с нуля. И сейчас мне руководители предприятия докладывали, 54 проц. рынка нашего заняли. И качество хорошее, отличное. Так что будем и это развивать", - сказал он.

Уровень оснащения современной техникой в российских стратегических ядерных войсках достиг 82 процентов

Уже в Сочи на совещании президент подчеркнул, что потенциал видов и родов войск обеспечивает решение вооруженными силами всех поставленных задач. "Вместе с тем следует учитывать изменения военно-политической обстановки в мире, которые негативно влияют на региональную и глобальную безопасность, имею в виду прежде всего, конечно, выход Соединенных Штатов Америки из договора ракет средней и меньшей дальности, а также целый ряд других факторов. Все это требует от нас последовательного развития перспективных систем вооружения, основанных на прорывных технологиях", - заметил Путин. Он призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия. "Мы с вами знаем прекрасно, что пока такого оружия в мире нет ни у кого, кроме нас, кроме России. Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится. И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно. А что значит для них поздно? Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул", - сказал президент.

Одним из приоритетов развития Воздушно-космических сил глава государства назвал разработку перспективных систем противовоздушной обороны.