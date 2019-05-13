Новосибирца похитили ради банковского кредита

В Новосибирске трое мужчин обвиняются в похищении человека из корыстных побуждений, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в областном Следственном управлении СК, обвиняемые путем угроз и применения насилия пытались заставить жертву взять на свое имя кредит.

По версии следствия, идея принадлежала двум жителям Тогучина 24 и 27 лет. Они приехали в областной центр и выбрали в качестве жертвы 38-летнего мужчину без определенного места жительства. Проследив за ним, пока тот поднимался на чердак одного из домов по улице Восточной в Ленинском районе, обвиняемые "скрутили" потерпевшего, предварительно выяснив, что у того на руках имеется паспорт, и увезли в заранее арендованную квартиру на территории Заельцовского района Новосибирска.

Там они насильно удерживали мужчину, при помощи угроз убеждая взять на свое имя кредит. Однако в какой-то момент мужчина сумел сбежать из квартиры и скрыться от похитителей. Через несколько дней, 8 мая, они нашли свою жертву в одной из социальных столовых. При этом в компании похитителей появился третий - 36-летний житель Бердска, сидевший за рулем иномарки.

На этот раз потерпевшего вывели на улицу, избили и попросту отняли паспорт, намереваясь все-таки получить кредит на его имя. Однако вечером того же дня все трое были задержаны. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.